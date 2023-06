Siemens-Aktie: Zeit, Gewinne zu realisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Die Siemens-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! So ging es in den vergangenen sechs Monaten um 20% aufwärts, während auf Jahressicht ein satter Kursgewinn von 44% auf der Siemens-Anzeigetafel steht. Und heute geht es auf ein neues All-Time-High! Siemens-Aktie: Lohnt sich der Einstieg? An der Börse legten Siemens-Aktien auf Dekadensicht per saldo um +110,1% zu, was...