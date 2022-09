Siemens-Aktie: Wasserstoff-Meilenstein – das ist nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Meilenstein für Siemens: Wie der deutsche Technologiekonzern kürzlich mitteilte, habe man in Bayern eine der größten deutschen Wasserstoffproduktionen in Betrieb genommen. Demnach startete die Anlage in Wunsiedel (Oberfranken) mit einer elektrischen Leistung von 8,75 Megawatt. Der Standort soll künftig pro Jahr bis zu 1.350 Tonnen Wasserstoff herstellen und damit rund 13.500 Tonnen CO2 einsparen. Die Anlage soll von der Firma… Hier weiterlesen