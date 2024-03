Siemens Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Siemens 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Daraus lässt sich schließen, dass Siemens fundamental betrachtet unterbewertet ist und von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Siemens derzeit auf 151,96 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 175,76 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,66 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 171,2 EUR auf, was einer Distanz von +2,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut" verliehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bezogen auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen wurde bei Siemens eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild und somit zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite bei Siemens beträgt aktuell 2,81 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (3,29) für diese Aktie liegt. Daher erhält Siemens für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.