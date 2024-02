Siemens Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Siemens erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,65 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche eine Outperformance von +18,64 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3 Prozent im letzten Jahr, wobei Siemens 18,65 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Siemens auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung wider. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, während insgesamt die positiven Meinungen überwiegen. Daraus ergibt sich, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusätzlich lassen sich zwei Handelssignale ermitteln, die zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führen. Zusammenfassend ist die Aktie von Siemens bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die Siemens-Aktie weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,84 auf, was 57 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Insgesamt erhält Siemens eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 149,05 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 163,68 EUR, was eine Steigerung von 9,82 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine ähnliche Bewertung, während die kurzfristigere Analysebasis zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Siemens eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.