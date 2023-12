Siemens Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 145,11 EUR, während der aktuelle Kurs bei 165,82 EUR liegt, was eine Abweichung von +14,27 Prozent ergibt. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 140,92 EUR ergibt sich eine Abweichung von +17,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger zeigen sich in den sozialen Medien überwiegend positiv gegenüber Siemens. In den letzten 13 Tagen gab es keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die Häufung der Kaufsignale.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen sowie für 25 Tage liefert eine Ausprägung von 14,31 bzw. 11,82, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Siemens-Aktie.