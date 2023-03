Siemens Aktie: Unerwarteter Anstieg sorgt für Freude trotziger Marktbedingungen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Aktiengesellschaft konnte am 01. April 2021 ein Kursplus von 2,28% verbuchen. Mit einem Schlusskurs von 145,80 Euro wurde der Kursverlauf der Industrie-/Konglomerate-Aktie an der Heimatbörse SW positiv abgeschlossen.

Das Unternehmen, welches weltweit tätig ist und unter anderem in den Bereichen Energie, Finanzwesen oder auch Medizintechnik agiert, konnte zuletzt aufgrund vermehrter Investitionen in die Produktentwicklung einen Anstieg im Geschäftsjahr verzeichnen.

Auch die Zahlen zum letzten Quartal fielen erfreulich aus. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte zwölf Prozent. Die Sparte Smart Infrastructure verzeichnete dabei sogar eine Steigerung um mehr als dreißig Prozent.

Durch diese positive Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass auch die Siemens-Aktie an Wert gewinnt und Anleger...