Siemens Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Siemens liegt der RSI bei 51,61, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 42,24, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Siemens-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Siemens im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 18,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 3,25 Prozent, und Siemens übertrifft diesen Wert um 18,39 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Siemens-Aktie (167 EUR) um +11,92 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (149,21 EUR) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (164,68 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,41 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Siemens-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Siemens eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für die Siemens-Aktie.