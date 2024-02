Siemens Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Siemens eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte "Industriekonglomerate"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,01 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Siemens mit 15,63 Prozent deutlich darüber liegt. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die Dividende liegt Siemens mit 2,81 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate von 3,11 %. Die Differenz beträgt nur 0,3 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Das langfristige Bild von Siemens zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Siemens eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 169,42 EUR um 13,25 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 149,6 EUR lag. Der 50-Tages-Durchschnitt von 165,35 EUR zeigt einen Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Siemens also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.