Siemens Aktie: Neue Fakten sorgen für Aufsehen!

In den vergangenen drei Monaten haben Analysten aus Research-Abteilungen die Siemens-Aktie insgesamt mit 17 “Gut”, 4 “Neutral” und 1 “Schlecht”-Einstufung bewertet. Basierend darauf lässt sich eine langfristige Einstufung von “Gut” ableiten. In der kurzen Frist wurden in einem Monat 16 Mal eine Bewertung von “Gut”, 5 Mal von “Neutral” und einmal von “Schlecht” abgegeben, was zuletzt eine positive Einstufung bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel für die Siemens-Aktie liegt bei 168,98 USD, was einem erwarteten Kursanstieg von 18,45 Prozent entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Analysten für die Siemens-Aktie als positiv.

Lohnt sich eine Investition in Siemens-Aktien aufgrund der Dividende?

Siemens hat auf Basis des aktuellen Kurses eine Dividendenrendite von 3,14%, was im Vergleich zum...