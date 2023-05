Siemens Aktie: Kursziel bei 175,44 EUR mit +11,97% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens AG konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,98% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich allerdings ein negatives Ergebnis von -0,79%. Die Stimmung der Bankanalysten ist jedoch optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 175,44 EUR. Sollte dieses Kursziel erreicht werden, könnte das Investoren ein Potenzial von +11,97% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Entwicklung ihre Einschätzung nicht.

9 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 16 bewerten sie als Kauf. Lediglich 4 Experten halten eine neutrale Positionierung für sinnvoll und nur einer sieht einen Verkauf der Aktie als ratsam an. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating unterstützt –...