Siemens-Aktie: Kaufen nach bärenstarken Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) ist wieder im Kommen. Bereits in den letzten drei Handelswochen legte das Papier des Technologiekonzerns um fast +15% zu. Am Donnerstagsmorgen setzt die Siemens-Aktie ihren Aufwärtstrend mit einem Plus von über 5% weiter fort und führt die Gewinnerliste im DAX klar an. Was steckt hinter der guten Kursentwicklung?