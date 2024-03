Siemens Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Siemens-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 150,77 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 180 EUR liegt, was einer Abweichung von +19,39 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 167,79 EUR und einer Abweichung von +7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Siemens somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende bietet die Siemens-Aktie eine Rendite von 2,81 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate einen geringeren Ertrag von 0,22 Prozentpunkten bedeutet. Die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens beträgt aktuell 13,84 und liegt damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 für Industriekonglomerate. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, wodurch Siemens auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, wobei auch 4 exakt berechenbare Schlecht-Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.