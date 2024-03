Siemens Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Siemens zahlt. Dieser Wert liegt 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird Siemens daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Siemens in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von 6,12 Prozent, wobei Siemens mit 15,53 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer starken Entwicklung im vergangenen Jahr.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen negativ gegenüber Siemens, was zu einem "Schlecht"-Rating von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Siemens zeigt, dass die Aktie weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des negativen Sentiments und des abnehmenden Buzz.

Mit einer Dividendenrendite von 2,81 Prozent liegt Siemens nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Industriekonglomerate". Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.