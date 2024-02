Siemens Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Siemens-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 166,66 EUR erreicht, was 2,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,55 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Siemens eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens liegt bei 13,84, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Industriekonglomerate" von 31 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenrendite von Siemens beträgt derzeit 2,81 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,3 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.