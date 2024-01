Siemens Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Siemens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was 28,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,47 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 7,57 Prozent, wobei Siemens derzeit 27,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Siemens liegt bei 3,15 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Siemens-Aktie liegt bei 45 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (50,45) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Siemens.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Siemens eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Siemens daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Siemens von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den genannten Kriterien.