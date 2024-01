Siemens Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Siemens wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende hat Siemens mit 3,15 % eine leicht höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens liegt mit einem Wert von 13,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31. Dies zeigt, dass die Aktie im Vergleich recht günstig ist und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Siemens derzeit +3,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Einstufung vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Siemens basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.