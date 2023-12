Siemens Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Aktienkurs von Siemens hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 34,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt nur um 4,91 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass Siemens im Branchenvergleich eine Outperformance von +29,68 Prozent erreicht hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Siemens mit einer mittleren Rendite von 4,33 Prozent im letzten Jahr um 30,27 Prozent über diesem Durchschnittswert liegen. Dadurch erhält Siemens ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Siemens-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 145,71 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 168,08 EUR, was einem Unterschied von +15,35 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Siemens über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Dies weist auf eine geringe Aktivität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Wertung führt.

In fundamentaler Hinsicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens mit einem Wert von 13,84 deutlich niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Industriekonglomerate", der bei 30 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet und auf der Basis fundamentaler Kriterien mit einem "Gut" bewertet wird.