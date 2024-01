Siemens Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Siemens: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Siemens hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt der Industriebranche liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,52 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Siemens in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Siemens mit 3,15 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Die Differenz beträgt lediglich 0,01 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Siemens zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (37,66 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (49,36 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens liegt mit 13,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Industriekonglomerate" von 31. Dies entspricht einem Abstand von 56 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

