Siemens Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse von Siemens-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen jeweils nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Branchenvergleich hat Siemens in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 16,54 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der Industriekonglomerate-Branche erzielt. Auch im Bereich der mittleren Rendite übertrifft Siemens den Durchschnitt um 16,98 Prozent, was zu einem guten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Siemens-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Gleiches gilt für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Siemens derzeit bei 13,84 Euro, was 56 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.