Siemens Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Siemens ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die analysiert wurden, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Diese Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 0 negative und 8 positive Signale sichtbar wurden. Das resultiert in einer Gesamtempfehlung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wurden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich die Siemens-Aktie gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist zum Beispiel der gleitende Durchschnitt, der für die Aktie bei 161,37 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 160,82 EUR weicht nur um 0,34 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 156,11 EUR führt zu einem ähnlichen Ergebnis und einer Gesamtbewertung der Siemens-Aktie als "Neutral" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Siemens-Aktie beträgt 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Ergebnis und führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis der RSIs für die Siemens-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Siemens-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was 28,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 7,17 Prozent, und Siemens liegt aktuell 27,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Siemens-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch auf die technische und branchenbezogene Analyse.