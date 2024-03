Siemens Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens AG":

In den letzten 12 Monaten hat Siemens eine Performance von 28,04 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +15,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Industriekonglomerate"-Branche bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 9,16 Prozent, und Siemens übertraf diesen Durchschnittswert um 18,88 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Siemens ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Siemens gemischt sind. Obwohl in den vergangenen beiden Wochen hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Basierend auf dieser Analyse stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt ergaben sich 7 positive und 1 negative Handelssignale, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Siemens beträgt 2,81 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Siemens derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 74,74 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Einstufung auf dieser Basis als "Neutral". Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.