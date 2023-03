Siemens Aktie im Fokus: Aktuelle Entwicklungen und Prognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Wenn es um Aktienkurse geht, spielt der Relative Strength Index (RSI) eine wichtige Rolle. Der RSI zeigt die Bewegungen von Aktien innerhalb von sieben Tagen an, indem Up-Moves und Down-Moves in Verhältnis gesetzt werden. Der RSI-Bereich reicht von 0 bis 100. In Bezug auf Siemens-Aktien liegt der RSI bei 49,79, was gemäß diesem Indikator eine neutrale Bewertung darstellt – weder überkauft noch -verkauft.

Um den langfristigen Trend besser zu bewerten, wird auch ein längeres Zeitfenster für die Berechnung des RSI verwendet: Der sogenannte RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen. Für Siemens liegt der Berechnungszeitraum bei einem Wert von 43,67 und es zeigt sich auch hier eine neutrale Bewertung – weder überkauft noch -verkauft.

Insgesamt ergibt sich für die Siemens-Aktie somit ein aktueller Indikatorbereich im...