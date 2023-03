Siemens Aktie: Deutliche Signale beim Unternehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens AG weist momentan mit einer Dividendenrendite von 2,83 Prozent einen leicht unterdurchschnittlichen Wert im Vergleich zur Branche auf (2.97%). Die in dieser Hinsicht nur geringfügig bestehende Differenz zum Branchendurchschnitt (-4.95%) führt zu einer Einstufung der Aktie als wenig positiv seitens der Redaktion. In Anbetracht dessen gilt es abzuwägen, ob eine Investition in die entsprechenden Anteile tatsächlich lohnenswert ist.

Siemens Aktie: Kursbewertung anhand des RSI-Indikators

Eine Kennzahl aus der technischen Analyse zur Bewertung von Wertpapieren ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers in Relation zueinander. Der RSI wird im Finanzmarkt häufig genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier in einem überkauften oder überverkauften Zustand ist. Im...