Siemens Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Siemens-Aktie beträgt 13,56, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral angesehen wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Dividendenrendite der Siemens-Aktie liegt aktuell bei 3,15 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Siemens nur wenig Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Siemens-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was 29,52 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 5,79 Prozent, und Siemens liegt 28,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.