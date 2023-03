Siemens Aktie: Analyse und Prognose für Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Aktiengesellschaft ist gemessen am gleitenden Durchschnittskurs derzeit attraktiv bewertet. Der GD200-Kurs liegt bei 128,45 CHF, was einem Aufschlag von +11,89 Prozent auf den aktuellen Aktienkurs (143,72 CHF) bedeutet. In den letzten 50 Tagen hat sich ein GD50 von 134,00 CHF entwickelt und entspricht einer Abweichung von +7,25 im Vergleich zum aktuellen Kurs. Demzufolge wird die Aktie in diesem Zeitraum als “Gut”-Wert eingestuft.

Fundamentalanalyse zur Bewertung von Siemens: Was sind die Ergebnisse?

Die Siemens Aktiengesellschaft verzeichnet derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,26; ein Wert, der über dem Branchendurchschnitt von 7,98 in der Branche “Industrial Conglomerates” liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Branchenmitgliedern möglicherweise überbewertet ist...