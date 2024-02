Siemens Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Siemens-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage basiert. Aktuell liegt dieser Durchschnitt bei 149,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 169,22 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,34 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 164,89 EUR, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Siemens-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Siemens-Aktie liegt bei 46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 42,49 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Siemens-Aktie 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schüttet Siemens eine Dividendenrendite von 2,81 % aus, was 0,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.