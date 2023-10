Siemens ADR Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Siemens wird von verschiedenen Analysekriterien als "Schlecht" und "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens ist niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, während die Diskussionsstärke abgenommen hat, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Die Dividendenrendite von Siemens liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt. Insgesamt wird die Siemens-Aktie daher aufgrund dieser Bewertungen als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.

