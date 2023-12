Siemens ADR Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Siemens-Aktie übertrifft die Branchenkonkurrenz deutlich

Die Siemens-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 19,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche eine Outperformance von +14,01 Prozent bedeutet. Dies zeigt, dass Siemens in dieser Branche deutlich besser abschneidet als der Durchschnitt. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Siemens mit einer mittleren Rendite von 4,02 Prozent im letzten Jahr um 15,28 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Auch auf fundamentaler Ebene zeigt sich Siemens von seiner guten Seite, mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,84, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auch aus technischer Sicht schneidet die Siemens-Aktie gut ab, mit einem Schlusskurs am letzten Handelstag von 167,98 EUR, was einer Abweichung von +15,57 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 142,79 EUR um +17,64 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt auch auf dieser kurzfristigeren Basis zu einer "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Siemens in mehreren Bereichen eine starke Performance gezeigt hat und daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung verdient.

