Siemens ADR Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Siemens als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Siemens-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,02 und ein Wert für den RSI25 von 20,15. Dies führt zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" weist Siemens eine Rendite von 34,59 Prozent auf, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Industriekonglomerate"-Branche verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,77 Prozent, wobei Siemens mit 27,82 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens liegt derzeit bei 13,84 Euro, was 56 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Siemens-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.