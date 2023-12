Siem Industries Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI von Siem Industries in den letzten 7 Tagen liegt bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0, dass Siem Industries überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Siem Industries in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Siem Industries neutral sind. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Siem Industries sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50 ein "Gut" erreicht. Der GD200 verläuft bei 28,08 USD, wobei der Kurs der Aktie mit 30 USD um +6,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 liegt bei 27,48 USD, was einer Abweichung von +9,17 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".