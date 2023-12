Siegfried Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für Siegfried liegt der RSI bei 13,39, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an, wofür eine Bewertung als "Gut" vergeben wird.

Im Branchenvergleich hat Siegfried in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,09 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 7,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,58 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag Siegfried 17,47 Prozent über dem durchschnittlichen Wert von 5,62 Prozent Rendite im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Siegfried wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Siegfried verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Daher wird der Aktie von Siegfried bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Im Fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens herangezogen. Das aktuelle KGV von Siegfried beträgt 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 65 aufweisen. Damit ist Siegfried aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

