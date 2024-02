Siegfried Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Siegfried-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 780,88 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 861,5 CHF liegt, was einer Abweichung von +10,32 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 856,84 CHF, was einer Abweichung von nur +0,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Siegfried-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Siegfried aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,83 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Siegfried in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Siegfried auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Siegfried in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen aufgekommen sind. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Siegfried auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.