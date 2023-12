Siebert Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Siebert eine Rendite von 5,49 Prozent, was 0,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,19 Prozent, womit Siebert momentan 3,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Siebert derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bezüglich Siebert insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 1,76 USD um -14,98 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (2,07 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Siebert-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.