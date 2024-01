Siebert Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Siebert-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,68 USD liegt, was einem Unterschied von -18,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1,75 USD liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Siebert-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,64 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Siebert diskutiert wurde. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Siebert, weshalb dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Siebert führt.