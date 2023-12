Siebert Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten vier Wochen wurden bei Siebert wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Siebert daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Der Wert von 5,85 für Siebert zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchenmittel der "Kapitalmärkte" deutlich günstiger bewertet ist und daher unterbewertet erscheint. Das Branchen-KGV liegt bei 52,68, was einen Abstand von 89 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Siebert in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 9,5 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -4,01 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,04 Prozent hatte, lag Siebert 0,44 Prozent darüber. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Siebert derzeit gemischte Signale aufweist. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,82 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,76 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,82 USD liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Siebert auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.