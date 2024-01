Siebert Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Anleger-Stimmung für die Siebert-Aktie wird in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen zwei Wochen. Überwiegend wurden dabei neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Siebert-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 2,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,78 USD liegt, was einem Unterschied von -14,01 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Siebert-Aktie bei 5,85 liegt, 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu der Einstufung "Gut" in der fundamentalen Analyse führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie hier mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.