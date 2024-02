Siebert Aktie: Eine klare Abfuhr!

Siebert-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Siebert-Aktie hat in verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Einschätzungen erhalten. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Aktie 5,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Siebert-Aktie liegt bei 54, während der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 51,2 aufweist. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Siebert-Aktie. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem konnte eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifiziert werden, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung gegenüber der Siebert-Aktie. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Siebert-Aktie, die von unrentabel bis neutral und gut reicht.