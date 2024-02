Sieben plus sieben Trends im Content Marketing

Wien (ots) -Sieben Trends auf die alle in der Branche aus Verbandssicht ein Auge haben sollten.Im Gespräch mit MM-Herausgeber Otto Koller präsentiert Martin Distl, CMF Vorstand Österreich gemeinsam mit den zwei Vertreterinnen der CMF-GenZ Corinne Brönnimann aus der Schweiz und Lisa Schwarz aus Deutschland, wo es im Content Marketing 2024 hingeht.Zu den Fragen: Was bleibt, was geht, was kommt, hat das Content Marketing Forum e.V. (CMF) sieben Trends zusammengestellt, auf die alle in der Branche aus Verbandssicht ein Auge haben sollten. Ein besonderes Interesse galt dabei der Frage: Und was sagen die Young Talents dazu? Auch das wollte das CMF wissen und hat Studierende der FH St. Pölten um ihre Trends gebeten.Dabei herausgekommen sind sieben plus sieben Trends für das laufende Jahr - von KI bis Threads, von Social Conversions bis Voice Search. ,,Als Verband finden wir es besonders bereichernd, dass hier mit den Studierenden die Sicht derer mit einfließt, die maßgeblich die Zukunft unserer Branche mitgestalten werden", sagt Martin Distl, Österreich-Vorstand des Verbands. ,,Nicht umsonst haben wir im Verband mit unserer NextGen ein eigenes Gre­ mium der Nachwuchstalente."https://bit.ly/42HUhnDWeitere Beiträge dieser Aussendung:Dialog Marketing Verband ÖsterreichWas bietet der Verband seiner Zielgruppe und wer sollte sich damit befassen.In diesem MedienManager-Talk erklärt DMVÖ-Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta auf kurzweilige und beeindruckende Weise, was der Verband seiner Zielgruppe bietet, wer sich mit ihm befassen sollte und wie man ganz konkret durch eine Mitgliedschaft profitiert.„Wir fördern jede Art von personalisierter Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form“ betont DMVÖ-Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta. „Wir verstehen uns dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsumenten individueller und nützlicher macht – und die Unternehmen erlaubt, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Unsere Mitglieder teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Dazu bieten wir unterschiedlichste Formen von agiler Projektarbeit, Informations- und Veranstaltungsreihen.“https://bit.ly/49vUwnRPublic Relations. Eine Chance für KMU.Im Gespräch erklärt Peter Suwandschieff, PR-Manager und Eigentümer der PR-Agentur textwerk, die Bedeutung von PR für Klein- und Mittelständische Unternehmen.Unternehmen von heute – ob kleiner strukturiert oder groß – wollen und müssen vor allem clever und effizient agieren; dies gilt natürlich auch für die Unternehmenskommunikation bzw. für eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Eine Komplettbetreuung mit teuren Jahresverträgen und zusätzlichen Fixkosten passt klassischen Klein- und Mittelgroßen Unternehmen meist nicht ins Konzept.Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller erklärt Peter Suwandschieff, PR-Manager und Eigentümer der PR-Agentur textwerk, die Bedeutung von PR für Klein- und Mittelständische Unternehmen und zeigt auf, wie einfach PR-Arbeit erlernt und eigenständig im Unternehmen organisiert werden kann. Darüber hinaus spricht er über die Chancenpotentiale, die sich durch professionelle PR-Maßnahmen für Unternehmen und Organisationen eröffnen. Im Gegensatz zu so mancher Werbemaßnahme wird PR nicht als lästiger Zeitdieb wahrgenommen. PR bietet kurzweiliges Storytelling in Form von redaktionellen Beiträgen über reale Menschen mit realen Geschichten, die über Nutzen und Wertigkeit eines Produktes, einer Dienstleistung oder einer Organisation erzählen.https://bit.ly/4b67qdRPressekontakt:Otto Koller MBAHerausgeber MedienManagerMobil +43 2628 48331marketing@medienmanager.atOriginal-Content von: MedienManager, übermittelt durch news aktuell