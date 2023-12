Siduse Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sidus Space nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die eine Änderung des Stimmungsbildes anzeigen würde. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Was die Diskussionsstärke betrifft, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sidus Space daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sidus Space-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft gilt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (72,28) zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Sidus Space.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Sidus Space derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem GD200 als auch dem GD50, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment stand die Aktie von Sidus Space zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Sidus Space, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Sidus Space.