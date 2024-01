Siduse Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der Sidus Space-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage liegt bei 18,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,32 USD liegt, was einer Differenz von -16,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (7,19 USD) über dem Durchschnitt (+113,07 Prozent) liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Sidus Space-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine neutrale Einschätzung ergeben. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung nur geringe Veränderungen aufweist.

Die Anlegerstimmung, die anhand der Diskussion in den sozialen Medien ausgewertet wurde, zeigt überwiegend positive Einstellungen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Sidus Space-Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Sidus Space-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.