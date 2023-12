Siduse Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sidus Space nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Sidus Space keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Beitragsanzahl wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Sidus Space-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 72,28, was darauf hindeutet, dass Sidus Space überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sidus Space ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien sowohl positive Meinungen als auch Diskussionen über negative Themen verzeichnet wurden. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Sidus Space derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -79,17 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -44,44 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sidus Space daher das Rating "Schlecht" nach der RSI-Bewertung.

