Siduse Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse für die Sidus Space-Aktie deutet darauf hin, dass das Wertpapier gerade in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,057 USD liegt, was einer Abweichung von -75,22 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,08 USD eine Abweichung von -28,75 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Sidus Space-Aktie hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Redaktion führt.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch ein unterdurchschnittliches langfristiges Stimmungsbild und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI, während der 25-Tage-RSI aufgrund einer Überkaufung ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Sidus Space-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Bewertung.