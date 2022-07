Sidels Vision von der Zukunft der Verpackung - bei der Drinktec

Parma, Italien (ots/PRNewswire) -Sidel, ein weltweit führender Anbieter von Verpackungslösungen, lädt die Kunden ein, auf der Drinktec 2022 in München vom 12. bis 16. September mit Sidel-Experten aktuelle Herausforderungen der Branche zu erörtern und die Verpackungslösungen der Zukunft zu entdecken. Die Drinktec ist die Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie. Die Besucher des Sidel-Messestands 339 in Halle A6 werden durch ein einzigartiges Erlebnis geführt.Am Messestand werden neue Systeme und Dienstleistungen, Anlagen-Engineering sowie Digital- und Eco-Lösungen vorgestellt, darunter aseptische Produktion, nachhaltige Verpackungen, Verpackungsoptimierung und ganzheitliche, schlüsselfertige Lösungen.Ein immersives Erlebnis mit fortschrittlicher Multimedia-Technologie, um die neuesten Verpackungsmaschinen und -prozesse an einem Stand zu präsentieren, der alle Sinne anspricht.Ko Hoepman, Executive Vice President der Bereiche Portfolio, Innovation & Marketing bei Sidel, kommentiert:„Wir werden Kontakte wiederaufnehmen und Kontakte knüpfen und das Beste aus unserem Angebot als bewährter und zuverlässiger Partner vorstellen. Wir sind überzeugt, dass unsere herausragenden Leistungen und unser technisches Know-how unseren Kunden helfen werden, die künftigen Herausforderungen zu meistern."Die Sidel Group präsentiert ihr Know-how in folgenden Bereichen:Digitale EntwicklungErstklassige digitale Lösungen, damit die Kunden den Herausforderungen gewachsen sind und ohne Kompromisse bei Betriebskosten, Produktqualität und Nachhaltigkeit Spitzenproduktionsleistungen erreichen. Die Softwaresuite Evo-ON® (https://www.sidel.com/en/go-digital/evo-on-software-suite-sv1-82) bietet leistungsstarke Cloud-Computing- und Datenanalysetechnologien.Nachhaltige TransformationUmweltfreundliche Verpackungsalternativen, die von 100 % recyceltem PET (rPET) und gewichtsreduzierten Primärverpackungen mit an der Flasche befestigten Verschlüssen bis hin zu optimierten Alternativen für Sekundär- und Tertiärverpackungen reichen.AseptikGestützt auf 47 Jahren Erfahrung in aseptischer Verpackungsmaschinentechnologie wird Sidel eine neue Entwicklung vorstellen.Komplette AnlagenlösungenSidel verfügt über das Know-how und ein umfassendes Portfolio an Serviceleistungen in jedem relevanten Gebiet, einschließlich Anlagenkonzeption, Engineering, Anlagensteuerung und -automatisierung, Verpackungstechnologien und Maschinen.Besuchen Sie SidelSidel freut sich auf Ihren Besuch und ist bestrebt, allen Besuchern die besten Empfehlungen und Informationen der Branche zu bieten.Klicken Sie hier (https://www.sidel.com/de/%C3%BCber-sidel/medien/events/sidel-at-drinktec-2022-ev-114), um Sidels Drinktec-Updates zu erhalten.Klicken Sie hier (https://www.sidel.com/cgi-bin/press_releases/2022/10_drinktec/HD_Images.zip), um hierzu hochauflösende Bilder zu erhalten.Für Anfragen zu Beiträgen,Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an:Claire Cunningham, Associate Director+44 (0) 7661 023564claire.cunningham@teamtala.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852857/Sidel_Image.jpgOriginal-Content von: Sidel, übermittelt durch news aktuell