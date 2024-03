Sichuan Zhenjing Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Leshan Giantstar Farming & Husbandry ergibt ein positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 31,74 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 36,32 CNH liegt, was einer Überbewertung um +14,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 33,55 CNH, was einer Abweichung von +8,26 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 11,44, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 41,56 und wird als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale. Während positive Meinungen in den sozialen Medien überwiegen, fokussieren sich die Diskussionen auch auf negative Themen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Leshan Giantstar Farming & Husbandry bei 212,14, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild, das auf eine neutrale Gesamtbewertung hindeutet.