Sichuan Zhenjing Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Leshan Giantstar Farming & Husbandry wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,18, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Leshan Giantstar Farming & Husbandry im vergangenen Jahr eine Rendite von 68,31 Prozent erzielt, was 79,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -10,59 Prozent, wobei Leshan Giantstar Farming & Husbandry aktuell 78,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Leshan Giantstar Farming & Husbandry festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leshan Giantstar Farming & Husbandry liegt aktuell bei 212,14, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Leshan Giantstar Farming & Husbandry in verschiedenen Bereichen eine neutrale bis positive Bewertung erhält.