Sichuan Zhenjing Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Leshan Giantstar Farming & Husbandry-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0,11 Prozent, was 1,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Leshan Giantstar Farming & Husbandry in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Leshan Giantstar Farming & Husbandry wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Leshan Giantstar Farming & Husbandry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,52 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,72 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 212,14 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.