Sichuan Zhenjing Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leshan Giantstar Farming & Husbandry liegt derzeit bei 74,29 und deutet darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Leshan Giantstar Farming & Husbandry ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 212,14, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung bei 0,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,71 % niedriger ist. Daher wird die Einstufung hier als "Schlecht" abgeleitet.

In der technischen Analyse ist die Leshan Giantstar Farming & Husbandry derzeit +2,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,59 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.