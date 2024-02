Sichuan Zhenjing Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Leshan Giantstar Farming & Husbandry liegt der 7-Tage-RSI bei 45,45 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas langfristigere RSI25 beträgt 54,92 Punkte, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Leshan Giantstar Farming & Husbandry im letzten Jahr eine Rendite von 31,04 Prozent erzielt, was 51,76 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 51,45 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Leshan Giantstar Farming & Husbandry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,22 CNH lag, was einer positiven Bewertung entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Leshan Giantstar Farming & Husbandry derzeit eine Dividendenrendite von 0,1 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,85 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Leshan Giantstar Farming & Husbandry in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, technischer Analyse und Dividende gemischte Bewertungen erhält, wobei jedoch die langfristige Aktienperformance im Vergleich zum Sektor und der Branche positiv hervorsticht.