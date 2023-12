Sichuan Yahua Industrial Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Sichuan Yahua Industrial wurde in den letzten beiden Wochen von Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung daher eine positive Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sichuan Yahua Industrial in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -49,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen, was auf eine Unterperformance von -41,1 Prozent für Sichuan Yahua Industrial hindeutet. Auch im Vergleich zum Materialien-Sektor lag die Rendite von Sichuan Yahua Industrial um 41,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Sichuan Yahua Industrial einen Wert von 57,35, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 70,46 auf eine schlechte Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.