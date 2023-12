Sichuan Yahua Industrial Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die technische Analyse der Sichuan Yahua Industrial zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 17,56 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 12,5 CNH liegt, was einem Abstand von -28,82 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 13,96 CNH, was einer Differenz von -10,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Sichuan Yahua Industrial zeigen sich positiv. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten erhöht, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Sichuan Yahua Industrial im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien gut ab, da die Dividende bei 3,19 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 1,91 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sichuan Yahua Industrial-Aktie zeigt einen Wert von 97, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (66,54) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sichuan Yahua Industrial.